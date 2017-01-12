حرب “الغاء” جديدة

اعتبر رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون: “إنّ الأخ “بيتخانق” مع أخيه في الإنتخابات، وهذا ما حصل أخيراً، لكنّ الحديث عن حلف مع الكتائب لمواجهة “القوات” و”التيار” ليس دقيقاً، لأنّ علاقتي مع الدكتور سمير جعجع و”القوات” جيّدة، وغيمة انتخابات بلدية دير القمر قد زالت، ومن الآن وحتّى موعد الإنتخابات تتغير أمور كثيرة، مع أنني ما زلتُ أشكّ في إمكان إجرائها في موعدها”.

ولا يحبّذ شمعون الدخول في “بهورات أو تسجيل بطولات بعضنا ضدّ بعض” لأنّ “داخل البيت الواحد هناك قواتي و”أحرار” وعوني”، وبالتالي فإنّ أحداً لا يمكنه إلغاء الآخر”.

ويبدي شمعون عن “رضاه” على سياسة عون منذ انتخابه، مؤكّداً أن عون “يطبّق الدستور” وواصفاً زيارته السعودية بأنها “ناجحة ولا يمكنه أن يكون تابعاً لسياسة المحاور، لذلك هو لم يخطئ حتى الآن، ولا يناسبنا كموارنة أن نواجه رئيسَ جمهوريّتنا بعدما عشنا سنتين ونصف سنة من الفراغ”.

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