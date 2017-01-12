كيف سيكون طقس الغد

طقس لبنان اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، يتحوّل تدريجيّاً خلال اللّيل ًإلى غائم مع تساقط لبعض الأمطار الخفيفة.وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية ليل الخميس/الجمعة.

الطقس المتوقع:

الجمعة: غائم جزئيّاً مع أمطار خفيفة متفرّقة صباحاً دون تعديل درجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل درجات الحرارة خلال النهار. تبدأ الأمطار بالتساقط مساءً وثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق، ويتدنّى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة خلال اللّيل لتلامس 1200م، و1000م في أقصى الشمال.

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.

الانقشاع: جيّد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و٦٥ %.

حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ١٦°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٢ HPA أي ما يعادل: ٧٦٧ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس ٠٦:٤٣ ساعة غروب الشمس: ١٦:٤٩