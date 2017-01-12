النصرة مجددا تحت مرمى غارات مجهولة

مجددا غارات مجهولة تستهدف قادة جبهة النصرة في ادلب، حيث قتل 11 مسلحا من عناصر جبهة النصرة بينهم قياديين على أوتوستراد “سراقب” -“معرة النعمان”.

مصادر عسكرية اكدت مقتل اثنين من قياديي النصرة بالاضافة لتسعة عناصر اخرين اثر الغارة التي استهدفت سيارتهم وعرف من القتلى القيادي “أبو أنس المصري”.

وفي السادس من كانون الثاني يناير الماضي، شنّت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي غارة جوية استهدفت منزلاً لقيادي في “جبهة فتح الشام” في بلدة تفتناز بريف إدلب الشمالي، وأسفر القصف عن مقتل الشيخ “يونس شعيب” والملقب بـ (أبو الحسن تفتناز) وابنه “محمد كمال شعيب” الملقب بـ (أبو عمر) المقرب من “جبهة فتح الشام”.

وسبق أن استهدفت غارات مجهولة قيل انها للتحالف الدولي منزلا لقيادي في النصرة حيث قتل مع ابنه وقبلها استهدفت غارات اخرى مقرا للجبهة في بلدة سرمدا حيث اسفر عنها مقتل 26 عنصرا بينهم قادة بارزون.

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