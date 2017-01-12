اعلاميو المعارضة السورية يضربون عن العمل!

اضرب موظفو راديو “روزنة” التابع للمعارضة السورية عن العمل بعد تخفيض اجورهم ومستحقاتهم المالية.

وقال عدد من العاملين في مكتب “غازي عينتاب” التركية خلال مؤتمر صحفي انه قد خفضت اجورهم الشهرية وتحولت من الدفع بالدولار الى الدفع بالليرة التركية بعدما شهدت الليرة التركية انخفاضا كبيرا في سعر الصرف ماانعكس ايجابا على رواتبهم.

ووصف المتحدثون إضرابهم بالداخلي، وأشاروا إلى أنه لم تكن لديهم نية لإشهاره لولا الرد “التعسفي الذي وصلهم من المديرة التنفيذية المتضمن التهديد بفصل أي عامل يتوقف عن العمل.

وبين المتحدثون أن السبب الرئيس لإضرابهم يعود إلى تحويل الإدارة رواتبهم من الدولار إلى الليرة التركية مستغلة انخفاض قيمة الليرة، كما يطالبون بنظام داخلي ينظم العمل ويوصّف مهام العاملين.

وعبروا عن استيائهم من تجاهل الإدارة لمطالبهم ومبادرتها للإعلان عن طلب موظفين بدلاء، وسحبها منهم صلاحيات النشر على موقع وصفحات الراديو، الأمر الذي رأوا فيه خطوة على طريق فصلهم نهائيا من العمل.

ولفت المشاركون في المؤتمر الصحفي إلى أن غالبية المؤسسات الإعلامية السورية العاملة في عينتاب تشهد أوضاعا أكثر سوءا، ملمحين الى اضرابات مماثلة ستحدث قريبا في كافة المواقع الاعلامية التابعة للمعارضة السورية.

مصادر مطلعة قالت ان السبب في تخفيض الاجور بهذه الطريقة يعود الى رغبة الحكومة التركية ايقاف الدعم خطوة خطوة لكل مايمثل المعارضة السوري خصوصا بعد انتهاء مفاوضات استانا حيث ستتبلور تلك الخطوات اكثر فاكثر.

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