النصرة تنفي الاتفاق في بردى.. وصور المسلحين تؤكد حدوثه.. ماذا يجري؟

قالت مصادر ميدانية ان مجموعات تابعة لجبهة النصرة الإرهابية اعتدت على حواجز الجيش في وادي بردى مما استدعى ردّاً عنيفاً من وحدات الجيش.

وكان محافظ ريف دمشف علاء ابراهيم قد اعلن في وقت سابق من يوم امس عن توقيع اتفاق بين الجيش السوري ومسلحي وادي بردى يقضي بتسليم انفسهم واسلحتهم وتسفير الغرباء منهم الى مدينة ادلب وبعدها تقوم ورشات الصيانة بالدخول الى عين الفيجة واصلاح الضرر الحاصل جراء الاعتداءات الارهابية.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن رفض جبهة النصرة للاتفاق بينما اكدت مصادر عسكرية تسوية اوضاع عدد من المسلحين وتم تداول الكثير من الصور التي تظهر المسلحين وهم يوقعون الاتفاق.

مصادر مطلعة رجحت ان يكون اللغط الحاصل بسبب انقسام في جبهة النصرة حيث يرفض بعض عناصرها اتفاق المصالحة والخروج من الوادي في الوقت الذي قبل بالاتفاق البعض الاخر من عناصرها.

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