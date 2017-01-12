واشنطن تنفي إخفاء أنشطتها العسكرية في سوريا

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أدريان رانكين غالاوي، أن تكون الولايات المتحدة تخفي أنشطتها العسكرية في سوريا بهدف التهرب من مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين هناك.

وجاء ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في وقت سابق، التي قال فيها إن التحالف الدولي يخفي أنشطته في سوريا عن روسيا، على الرغم من توقيع بروتوكول للحيلولة دون وقوع حوادث في الأجواء السورية، مشيرا إلى أن التحالف لا يقدم أي معلومات عن الطائرات المستخدمة في العمليات بسوريا، موضحا أن هذه المناورة تسمح لدول التحالف بالتهرب من مسؤولية قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية هناك.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن “أية أقوال حول تهرب وزارة الدفاع الأمريكية من المسؤولية عن سقوط ضحايا مدنيين في سوريا هي كاذبة ومضللة”.

وأضاف: “نأخذ على محمل الجد أية تأكيدات عن سقوط ضحايا مدنيين، ونطبق معايير صارمة في عملية تحديد الأهداف، لتجنب سقوط ضحايا مدنيين”.

وأكد أن البنتاغون يتعامل مع أية معلومات حول سقوط ضحايا مدنيين، مهما كان مصدرها.

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