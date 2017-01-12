بعد خروقات المسلحين.. ماذا حدث في غوطة دمشق الشرقية ؟

أعلن مصدر ميداني في الغوطة الشرقية في تصريح لـ«الوطن»، أن الجيش السوري واصل التزامه بالهدنة في جبهات الغوطة الشرقية، موضحاً أن الاشتباكات مع المسلحين في أكثر من نقطة مردها إلى خرق الميليشيات للاتفاق.

في المقابل، لفتت تنسيقيات المسلحين إلى أن «الغارات الجوية عادت للمرة الأولى إلى سماء الغوطة الشرقية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار» في 30 كانون الأول الماضي، وذكرت أن عدد الغارات بلغت أمس «7 استهدفت (مسلحي) بلدة أوتايا»، إضافة إلى عدة غارات على مواقع المسلحين في بلدة حزرما، واستهداف مواقع المسلحين على أطراف مدينة دوما بقذائف الهاون، وهو ما أكده أيضاً «المرصد» المعارض.

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