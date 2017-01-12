بالصورة: فيصل القاسم يفجر مفاجأة “المعارضة السورية ترهن نفسها لمن يدفع”

12 يناير, 2017 - 11:18 صباحًا المصدر: الحدث نيوز
بالصورة: فيصل القاسم يفجر مفاجأة “المعارضة السورية ترهن نفسها لمن يدفع”

فجر مذيع قناة الجزيرة مفاجأة مدوية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث هاجم فصائل المعارضة السورية متهما اياها بأنها ترتهن للخارج.

وقال القاسم في تغريدته المفاجأة بينما تطالب بعض فصائل المعارضة السورية بالحرية نراها ترهن نفسها وتبيع حريتها لمن يدعمها من الخارج.

ووصف القاسم المعارضة بانها تتحرك بكبسة زر وتتوقف بكبسة زر.

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مصادر مطلعة قالت ان القاسم بدأ استدارته كغيره من الشخصيات المعارضة الاخرى باتجاه الدولة السورية التي اصبح من الواضح انها خرجت منتصرة مع الجيش السوري.

المصدر- الحدث نيوز

 

المصدر: الحدث نيوز
12 يناير, 2017

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