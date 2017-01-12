أخبار جميلة من بلدة محجة في ريف درعا

سمح الجيش السوري بفتح الطريق الى بلدة محجة في ريف درعا كبادرة تدخل في اطار اعلان اتفاق المصالحة المزمع عقده خلال الفترة القادمة بين الجيش السوري والميليشيات المسلحة في بلدة محجة.

وقال ناشط لم يذكر اسمه لاحد المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة المسلحة ان مفاوضات كثيرة جرت بين وجهاء البلدة والجيش السوري اسفرت عن فتح الطريق بانتظار توقيع اتفاق المصالحة.

وأوضح الناشط أنه “بعد مرور خمسة أيام تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش السوري وممثلين عن مسلحي البلدة”.

واكد الناشط ان لا سبيل امام مسلحي البلدة سوى بتوقيع اتفاق المصالحة الذي يتم عبره تسوية من يود البقاء وتأمين الطريق لمن يريد الخروج باتجاه ادلب.

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