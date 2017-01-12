القوات العراقية توسع سيطرتها في الموصل

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى”، عن تحرير حيي سومر والساهرون في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ضمن المحور الشرقي لعملية إستعادة المدينة.

قائد العمليات عبد الأمير رشيد يارالله وفي بيان له قال إن: “قوات الرد السريع والفرقة الخامسة شرطة اتحادية تمكنت صباح اليوم، من تحرير حيي “سومر” و”الساهرون” في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانى الحيين”.

وتابع: “قوات الرد السريع كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات”، حسب السومرية نيوز.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية عراقية أن القوات المكلفة بالمحور الشمالي لمعركة تحرير الموصل استعادت حي “السابع من نيسان” من قبضة التنظيم الإرهابي.

وتواصل قوات عراقية بدعم من التحالف الدولي عملية استعادة السيطرة على كامل الموصل من “داعش”، لكن المعارك أصبحت أكثر صعوبة بسبب استماتة التنظيم داخل أحياء المدينة ووجود مئات آلاف من المدنيين.

وأحرزت القوات العراقية خلال الأسبوعين الماضيين تقدما حيث استعادت السيطرة على مناطق جديدة والوصول لأول مرة إلى نهر دجلة، الذي يقع في وسط المدينة ويقسمها إلى شطرين، ومن المنتظر استعادة السيطرة على منطقة جامعة الموصل.

ولا يزال القسم الغربي من الموصل، حيث توجد المدينة القديمة، تحت سيطرة التنظيم بشكل كامل ومن المتوقع أن تواجه القوات العراقية صعوبات أكبر هناك.

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