بالتفاصيل: ضربة جوية سورية تستهدف قادة النصرة في ادلب

قام سلاح الجو السوري و بناء على معلومات امنية دقيقة باستهداف اجتماع قيادي للتنظيمات الارهابية المختلفة قرب صوامع الحبوب في مدينة سراقب.

وكان الاجتماع يضم قيادات من: جبهة النصرة، وجيش الإسلام، واجناد الشام، وصقور الشام، والجبهة الشامية، وتجمع استقم كما أمرت، وفيلق الشام، بالإضافة الى عدد من القادة العسكريين بينهم المدعو ابو سليمان المصري القيادي في جيش الفتح وضباط اتراك وبعض المشايخ القادمين من السعودية لرأب الصدع بين التنظيمات الارهابية.

وفي حوالي الساعة الثانية ظهرا قام الطيران الحربي باستهداف الاجتماع مما اسفر عن:

تدمير 3 سيارات مصفحة

تدمير سيارتين تحملان رشاشات ثقيلة

مقتل 32 ارهابي و جرح 21 اخرين

عرف من القادة القتلى الارهابيون التالية أسماؤهم:

– القيادي المصري المدعو: أبو سليمان

– علاء الزعبي

– حمزة عوير الملقب أبو أنس

– حسين رشيد الزعبي

– ممدوح وائل العوض

– خالد البدرية

– مهند مشذر العوض

– أسامة مصطفى علوش

– أحمد العوض

– طلال عبد المولى

– شيخ يعرف بقاضي قضاة جيش الفتح

وقد قامت على اثر العملية المجموعات الإرهابية بحملة اعتقالات واسعة ضمن صفوفها و اعدام خمسة عناصر منها بتهمة الخيانة و تسريب احداثيات الاجتماع و زمانه.

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