وزير البيئة من الكوستابرافا: لا طيور على المطمر

أكد وزير البيئة طارق الخطيب، خلال معاينته مطمر الكوستابرافا أن “لا طيور على المطمر بل على مجرى نهر الغدير، غير أن الموضوع يقتضي المعالجة”.

وقال الخطيب: “تبلغنا القرار القضائي في طريقنا إلى المطمر ولم نطلع على مضمونه خطيا”، مؤكدا “إننا ملتزمون بالتقيد بالقرارات القضائية وسنعمل على إيجاد حل لضمان سلامة الطيران”.

وأوضح أنه كلف فريقا من الموظفين للإشراف على أعمال مطمر الكوستابرافا.

وإذ أكد الخطيب أن “سلامة الطيران وصحة الناس تعني الجميع”، قال إننا “سنعمل وننسق مع الوزارات المعنية لتأمين الامن والسلامة”.

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