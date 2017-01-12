قرار قضائي جديد يتعلق بمطمر الكوستابرافا.. ماهو ؟

“إنفاذا لقرار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان، والذي صدر أمس 11/1/2017 بالإقفال الموقت لمطمر الكوستابرافا في خلده، أصدر القاضي حمدان قرارا اليوم 12/1/2017 يقضي بإبلاغ مضمون هذا القرار للمدعى عليهم، حيث جرى تكليف المساعدين القضائيين طارق عويدات وطارق جابر اللذين حضرا اليوم الى المطمر في خلده وأبلغا مضمون القرار للمدعى عليهم وضرورة إنفاذ القرار الصادر بتاريخ 11/1/2017 وجرى إبلاغ المشغل جهاد العرب بضرورة التقيد بنص القرار.

وقد رافق المساعدين القضائيين المحامي حسن عادل بزي وهو من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”.

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