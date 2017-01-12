غيرت اسم ابنها من “رسول” لـ “بوتين” والسبب ؟!

أكدت وكالة نوفوستي أن عائلة من مدينة فلاديمير الروسية قررت تغيير اسم ابنها البالغ من العمر سنتين من “رسول” لتسميه “بوتين”.

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب السجلات المدينة في مدينة فلاديمير قوله: “الطفل ولد في موسكو وتم تسجيله في السجلات المدنية هناك باسم “رسول”، ولكون عائلته تقيم في مدينتا الآن فقد طلبت منا تغيير اسم طفلها، فقمنا بدورنا بإرسال طلب إلى دائرة الخدمات المدنية (الأحوال الشخصية) في العاصمة وتم قبول الطلب، واستبدلوا اسم الطفل وأرسلوا إلينا الوثائق الجديدة التي تحمل الاسم الجديد (بوتين جوغراييف)”.

وبحسب وسائل الإعلام فإن عائلة جوغراييف هي من أصل طاجيكي وتقيم الآن في محافظة فلاديمير الروسية، وقامت العائلة بتغيير اسم الطفل بناء على طلب جده الذي يكن إعجابا شديدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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