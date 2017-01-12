الجيش حسم امره في بردى.. وكثف عملياته في دير الزور

ارتفعت حدة المواجهات بين الجيش السوري و المسلحين على محاور بسيمة “الزينية ” بالتزامن مع قصف صاروخي يستهدف ذات المواقع، بعد ان نقض مسلحو جبهة النصرة الاتفاق للمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع.

حيث عبرت ورشات الإصلاح والصيانة الخاصة بنبع الفيجة حاجز المصلبية باتجاه دير قانون في محاولة جديدة هدفها الدخول الى نبع عين الفيجة لكن المسلحين حالوا دون دخولها علما انها المرة الثالثة التي تصل فيها الورشات الى الحاجز وتقوم جبهة النصرة بمنعها من التقدم.

وامام خروقات النصرة المستمرة وجه الجيش السوري قصفا صاروخيا نحو مواقع المسلحين في بسيمة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة مستمرة منذ الصباح.

الاشتباكات العنيفة في المنطقة نتج عنها تقدم الجيش السوري داخل بسيمة حيث استعاد السيطرة على مدرسة بسيمة الابتدائية، وبناء الاشعري والابنية المحيطة به في بسيمة حيث اصبح على بعد اقل من 100 متر عن ساحة البركة وسط القرية.

وقالت مصادر عسكرية ان القصف العنيف مستمر على مواقع المسلحين في وادي بردى مؤكدة افتتاح محاور قتالية جديدة قريباً بهدف الإجهاز على المسلحين في المنطقة.

ولا يختلف الوضع في جنوب العاصمة حيث استهدف الجيش السوري مواقع لتنظيم “جبهة النصرة” في مخيم اليرموك بالرشاشات الثقيلة.

اما في ريف السويداء فقد دمر الجيش مقر قيادة و 6 سيارات منها 3 إنتر وسيارتي دفع رباعي مزودتين براجمتي صواريخ ومستودع ذخيرة بداخله 70 صاروخ – راجمة وقتل واصاب أكثر من 30 مسلحاً برمايات المدفعية على تجمعات وتحركات تنظيم داعش في بلدة القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.

بينما دمر الجيش في ريف حمص ثلاث دبابات ومقر لداعش بمحيط القريتين بريف حمص وقتل واصاب عدد كبير من المسلحين .

والى دير الزور حيث كثف سلاح الجو في الجيش السوري استعدافه لتجمعات تنظيم “داعش” في أحياء الجبيلة و الحويقة و العرفي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من المسلحين .

كما قضى الجيش على 9 مسلحين من تنظيم داعش ودمر قاذف مضاد للدروع ومدفع هاون وسيارة مزودة برشاش ثقيل شرق مطار دير الزور واسقط للمرة الثانية طائرة مسيرة مفخخة في تل بروك وقتل ثلاثة مسلحين في حي الرصافة بضربات المدفعية ونيران الدبابات.

ونبقى في دير الزور حيث استشهد 3 طلاب برصاص قناصات عناصر تنظيم “داعش” في أطراف حي هرابش بالمدينة .

وفي ريف حلب استمرت الغارات التركية على مدينة الباب السورية مخلفة دمارا هائلا.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 7 عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” وإصابة آخرين أثر انفجار عدة عبوات ناسفة في مدرسة في قرية “أبو جدي” في ريف الرقة الشمالي الغربي كان مسلحوا داعش قد خلفوها ورائهم .

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