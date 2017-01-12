ريفي: “أرادوها معركة فلتكن” !

وجَّه اللواء أشرف ريفي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك رسالة إلى اللبنانيين جاء فيها :

أهلي في طرابلس وكل لبنان، يشرفني أن السلوك الحاقد الذي استهدف الشهيد رفيق الحريري يستهدفني اليوم وبالطريقة نفسها : توقيفات من فريق حمايتي بحجة مخالفة القانون تشبه الكيدية التي تعرض لها الرئيس الحريري في قضية الزيت، سحبٌ لعناصر من حمايتي الأمنية بحججٍ هي ذاتها التي إستعملها النظام الأمني السوري مع الرئيس الشهيد.”

وأضاف: “هذا الإضطهاد والإستهداف يشرِّفني، لكنه عارٌ على من يقومون به، سائلاً “هل من الجائز والمقبول في وطنٍ كلبنان أن الذين كانوا ضحايا الإغتيال يتخلون عن الحد الأدنى من المبدئية وعن القضية ويتصرفون كالسفاحين أو يعملون لخدمتهم؟ ”

وختم رسالته بالقول: “أهلي في طرابلس وفي كل لبنان ، أرادوها معركة ؟ فلتكن … واجَهنا معكم كل الصعاب وصمدنا واليوم أقول للجميع سنكمل المعركة وسننتصر بإذن الله “.

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