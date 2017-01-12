جعجع: “ما عم أفهم ليش هلقد متشنجين من القوات”

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في حديث لمجلة “المسيرة” في الذكرى السنوية الأولى لتفاهم معراب أن 18 كانون الثاني 2016 شكّل لحظة تاريخية “كما أن هناك “ساعات تخلّي” هناك “ساعات تجلّي” ولحظات نعمة على قدر ساعات النقمة”.

جعجع أشار إلى أن لا عودة إلى قانون الستين “وهناك قوانين تشكل قواسم مشتركة بين كل القوى المعنية بقانون الانتخاب. ظاهرياً قد يبدو أن حجم التضارب كبير لكن أقله هناك توافق على القانون المختلط من قبل “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وإذا اقتضى الامر مع إدخال بعض التعديلات والامر نفسه ينطبق على الرئيس نبيه بري”، وفق قوله.

وأضاف: “ما في شي كامل. يمكن القول إن الهدف الأساس في الانتخابات النيابية هو تصحيح التمثيل المسيحي إلى حدّ كبير”.

أما في شأن تدخل حزب الله في سوريا، فاعتبر جعجع أن “الحزب هلق قاعد كتير عاقل”، مشيرا إلى أن “الحوار بينه وبين “القوات” لا يحتاج إلى جسر عبور إنما لأرضية مشتركة لحوار جريء، وهي كانت ولا تزال غير متوافرة”.

كذلك، أوضح جعجع أن “لا خلاف مع حزب “الكتائب” على المنطلقات الفكرية أو على المبادئ العامة أو على تصورنا للدولة أو على لبنان وحدوده أو على أي شيء أساسي. الخلاف حصل في الفترة الأخيرة بسبب المواقف العملية والممارسات. لذلك علينا ان نسعى الى بذل جهد مضاعف لاعادة الامور الى حجمها الطبيعي لانها لا تحمل في طياتها اكثر من ذلك. يمكن ان نختلف بالرأي مع الآخرين لا يجوز تزوير الحقائق أو القاء اللوم على “القوات” وتوجيه اصابع الاتهام اليها بانها استبعدت دخول أو مشاركة حزب “الكتائب” في الحكومة هذا الكلام الذي يصدر منذ فترة على لسان بعض المسؤولين، غير صحيح لأننا لم نقفل الباب في وجه أحد. جل ما فعلناه أننا تمسكنا بحقنا وحصتنا في الحقائب الوزارية. حتى الساعة ما عم بقدر أفهم ليش البعض هلقد متشنجين تجاه القوات”.

ولدى سؤاله عن رأيه في أن يقوم الرئيس ميشال عون بزيارة إلى سوريا، أجاب جعجع: “موقفنا واضح منذ البداية ولا يقبل المساومة أو تدوير الزوايا. حالياً نحن لا نعتبر أن هناك دولة قائمة في سوريا. هناك مجموعات مسلحة وبشار الأسد وفريقه يشكلون جزءا من هذه المجموعات ولا تصح عليهم تسمية دولة لانها لا تملك مقومات مفهوم الدولة ومقومات الأخلاقية. والاعتراف بها في الحد الأدنى على المستوى الخارجي غير متوافر أيضاً. من هنا فإن تلبية الدعوة إذا وُجّهت لزيارة سوريا غير واردة ومرفوضة لأنه لا توجد دولة في مفهومها الصحيح”.

وفي ما يخص ملف النفط، أوضح جعجع أن “القوات اطلعت على المراسيم التي أقرت، وهي مراسيم تحديد المناطق الجغرافية في البحر ضمن الحدود اللبنانية، وهذه الأمور ترتكز على خرائط ودراسات ولا مجال لتهريبها أو إقحامها في ملف الفساد. لكن مخيلة الناس واسعة جدًا”.

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