الأمن الروسي يفكك شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش

أعلن جهاز الأمن الروسي اليوم عن تفكيك شبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي كانت تنشط في جمهورية الشيشان الروسية شمال القوقاز.

ونقلت وكالة انترفاكس عن مصادر أمنية قولها “إن عملية أمنية واسعة النطاق جرت في الشيشان أمس أسفرت عن مقتل واعتقال عشرات الإرهابيين والمتواطئين معهم”.

وكشف مصدر أمني للوكالة عن مقتل اثنين من العسكريين المشاركين في العملية الخاصة التي جرت في مناطق عدة بالشيشان أمس.

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قادروف أعلن أمس عن تصفية 4 مسلحين واعتقال واحد وهروب آخر مؤكدا أن المجموعة كانت مرتبطة بشكل وثيق بتنظيم “داعش” الإرهابي.

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