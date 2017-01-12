أنقرة: هل فقدت اميركا عقلها؟

انتقدت أنقرة بشدة الجيش الأمريكي بعد قيامه بإعادة نشر بيان لتحالف “قوات سوريا الديمقراطية” أشار إلى أن هذا التحالف ليس له صلة بالمسلحين الأكراد الذين يقاتلون الحكومة التركية.

وتسائل إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس 12 يناير/كانون الثاني: “هل هذه مزحة أم أن القيادة المركزية الأمريكية فقدت عقلها؟”، مضيفا: “هل تعتقدون أن هناك من سيقتنع بذلك؟ يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن محاولة إضفاء شرعية على جماعة إرهابية”، ويقصد بذلك الفصائل الكردية المنضوية تحت تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق خلال مؤتمر لسفراء تركيا في الخارج الخميس، إن أنقرة تأمل في أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب “بإصلاح خطأ” التحالف مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية في المعركة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية هو الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي على الأرض ويضم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا مسلحا مستمرا منذ ثلاثة عقود في تركيا، وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع “تويتر”: “تؤكد قوات سوريا الديمقراطية أنها غير مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وليست لها صلات به”. وأعادت القيادة المركزية نشر بيان قوات سوريا الديمقراطية الذي تقول فيه إنها ليست جزءا من حزب العمال الكردستاني وتريد إقامة علاقات قوية مع دول الجوار، بما في ذلك تركيا.

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