معارض سوري: “إسرائيل” عالجتنا ونحن لسنا ضد هذه “الدولة”

تحدث احد قادة الميليشيات المسلحة في القنيطرة المدعو وائل الخطيب الذي نقله كيان الاحتلال الاسرائيلي الى مشفى صفد في فلسطين المحتلة لتلقي العلاج، تحدث عن العلاقات التي تربط الجماعات المسلحة بكيان الاحتلال.

ويقول هذا الشخص إنه من القنيطرة واصيب بانفجار سيارة مفخخة، ولجأ الى الكيان الإسرائيلي عن طريق “المعبر”، وكان لديه كسر في الساق الايمن، مضيفا أن “الوضع الآن تمام وفوق تصورنا، أن دولة مثل اسرائيل تساعد الشعب السوري بهذا الشكل، ونحن نتابع العلاج هنا”!!.

وأضاف: “نحن لم نكن نتوقع ان الاسرائيلي يحتضننا بهذا الشكل كمصابين، من عهد حافظ الاسد الى اليوم كانوا قد افهمونا بأن الشعب الاسرائيلي هو عدو للشعب العربي ككل وللشعب السوري خاصة، نحن لسنا ضد اي طائفة كانت ولسنا ضد الشعب اليهودي، لأننا نسعى للعيش بسلام مع كل الطوائف بما فيهم شعب اسرائيل طبعا، وهذا الشيء كانت الحكومة السورية تمنعنا منه منعا باتا، نحن لسنا ضد اسرائيل”.

وقال: “نحن نريد ان نتعايش مع الاسرائيليين بسلام ودون اعداء ولا نريد الحروب، ونعيش اطول فترة ممكنة الى آخر عمرنا بسلام”.

ويقدم الكيان الإسرائيلي المساعدة لجرحى الجماعات الارهابية المسلحة الذين يقاتلون ضد الجيش السوري كما تقدم لهم المساعدات الاغاثية والسلاح، كما قصف طيران الاحتلال مواقع للجيش السوري قرب مواقع المسلحين.

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