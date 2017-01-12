وزير الأوقاف : سيتم ترميم كافة الجوامع والكنائس في حلب

قام وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد والسيد المحافظ وأمين فرع حلب للحزب اليوم بجولة على المدينة القديمة اطلعوا خلالها على حجم الدمار الكبير الذي الحقه الإرهاب بالاوابد الأثرية والدينية، وشملت الجولة الجامع الأموي وقلعة حلب وجامع الخسروية والكنيسة المارونية والكنيسة الانجيلية العربية .

وبين وزير الاوقاف انه بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد سيتم ترميم المسجد الأموي وكافة المساجد والكنائس التي طالتها يد الإرهاب بالتدمير والتخريب ، لافتا إلى أن هذا الدمار يعبر عن حقيقة الإرهاب الذي يستهدف الحضارة والتاريخ والأديان والقيم الإنسانية.

فيما نوه السيد المحافظ أن اللجان الفنية والمديريات الخدمية تعمل على استكمال إعادة البناء والأعمار في مدينة حلب بما فيها المدينة القديمة التي لها قيمة حضارية وإنسانية وتاريخية ودينية كبرى .

كما شملت الجولة المبرة الإسلامية ومركز المعالجة الفيزيائية في جامع الرحمن. شارك في الجولة مفتي حلب ومدير الأوقاف وفعاليات رسمية ودينية وأهلية.

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