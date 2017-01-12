مجموعات موت مدعومة اميركيا تدخل ريف حماة لتصفية قادة النصرة

واوضحت التنسيقيات ان المجموعات التي اطلقت عليها “مجموعات موت” تتألف من 33 مسلحا بقيادة المدعو “فرحان أبو عبد الله” وتتبع للمدعو “جمال معروف” بدعم وإشراف أمريكي، دخلت منطقة سهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي، بهدف تصفية مسؤولي “جبهة النصرة”.

ويذكر أن أحد المسلحين وضع يوم أمس السم متعمدا لمجموعة من مسلحي “جبهة النصرة” في أحد مقراتهم، وقام باطلاق النار عليهم قرب بلدة “ديرفول” بريف حمص الشمالي الشرقي، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات بين مسلحي الجبهة.