طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة في الحديدة باليمن راح ضحيتها سبعة أطفال ونساء طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة في الحديدة باليمن راح ضحيتها سبعة أطفال ونساءرتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة اليوم في محافظة الحديدة باليمن راح ضحيتها ثلاث نساء واربعة أطفال .

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ إن” طيران العدوان شن غارة على منزل مأهول بالسكان في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ما تسبب بمقتل عدد من النساء والاطفال وواصل اعتداءاته الإجرامية على منطقة الكمب في مديرية الضحي ومديرية الدريهمي ومديرية الصليف بالمحافظة فيما قصفت بوارج العدوان منطقة الصليب بالصواريخ”.

وردا على اعتداءات بني سعود ومرتزقتهم على الشعب اليمني استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بالمدفعية فجر اليوم عددا من المواقع في جيزان محققين إصابات مباشرة في صفوف مرتزقة بني سعود واستهدف بعدد من القذائف موقعا عسكريا في جبل ملحمة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه .

وفي محافظة لحج سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان على عدة مواقع في كرش تلة السوداء والرقابة والجروف في عملية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وقتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز بينهم المتزعم عايد حسن العجيلي في جبهة ذباب خلال صد قوات الجيش واللجان الشعبية لزحفهم وجرح آخرون وتم تدمير واغتنام آليات تابعة لهم وأسر خمسة منهم .

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