دي ميستورا: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا صامد رغم بعض الخروقات

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن اتفاق وقف النار صامد باستثناء خروقات قليلة، مشيرا إلى أن بعض المناطق في حاجة إلى مساعدات إنسانية خاصة وأن الغذاء فيها ينفذ.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي يوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني أن “أزمة المياه في دمشق تثير قلقنا، ونحن قلقون بشأن 5 آلاف شخص في وادي بردى”.

وتابع دي ميستورا: “اجتماعان في أنقرة وموسكو يناقشان أزمة المياه في دمشق وريفها”، مؤكدا أن قرى في وداي بردى وافقت على الهدنة وامتنعت اثنتان.

وقال دي ميستورا، إن التركيز في مفاوضات أستانا سيكون على وقف إطلاق النار وطرح أفكار سياسية.

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