مسؤول أمريكي: “داعش” يستخدم طائرات مسيرة في معركة الموصل

قال قائد عسكري أمريكي، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، إن تنظيم “داعش” الإرهابي يستخدم طائرات صغيرة مسيرة لمهاجمة القوات العراقية في معركتها لاستعادة الموصل.

وأكد الكولونيل بريت سيلفيا الذي يشرف على وحدة أمريكية “لتقديم الدعم والاستشارة” في العراق، أن مقاتلي التنظيم يربطون ذخائر متفجرة صغيرة بطائرات مسيرة لقتل عناصر القوات العراقية التي تحاول استعادة مدينة الموصل.

وقال: “يستخدمون طائرات صغيرة مسيرة مع ذخائر صغيرة يلقونها على القوات العراقية”، مضيفا: “رغم أن حجم الذخائر ليس أكبر من قنبلة يدوية صغيرة فإنها تكفي للحصول على النتيجة التي يريدها تنظيم داعش وهي القتل بدون تمييز”.

وأشار سيلفيا إلى أن استخدام التنظيم المتطرف لطائرات مسيرة صغيرة ليس جديدا، رغم أنها كانت تستخدم قبلا في مهمات استطلاعية، قائلا: “يستخدمونها اليوم لإلقاء الذخائر على القوات العراقية التي تحاول التقدم في الموصل”. وأضاف أن القوات العراقية المدعومة من الأمريكيين باتت تنجح في إسقاط العديد من الطائرات المسيرة، ما يجعلها “أقل فعالية مما كانت عليه”.

وتابع الكولونيل: “لا يزال علينا خوض معارك لاستعادة الجزء الغربي من الموصل” مؤكدا أن مقاومة التنظيم المتطرف تراجعت في عدة مناطق.

وتنفذ القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي هجوما كبيرا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لاستعادة مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها. وفي المراحل الأولى من الهجوم تقدمت القوات العراقية بسرعة، لكن المعارك داخل أحياء المدينة أصعب.

واستعادت القوات العراقية 80% على الأقل من شرق الموصل من “داعش”، كما قال المتحدث باسم القوات الخاصة المشرف على العملية. وخلال الأسبوعين الماضيين استعادت القوات العراقية عدة قطاعات، ولأول مرة بلغت ضفة نهر دجلة الذي يمر وسط المدينة، لكن الجزء الغربي من الموصل لا يزال تحت سيطرة تنظيم داعش.

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