الشرطة الإسرائيلية تحقق لعدة ساعات مع زوجة نتنياهو

حققت الشرطة الإسرائيلية لعدة ساعات مع سارة نتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، للاشتباه بحصول زوجها بنيامين نتنياهو على “منفعة” من رجال أعمال.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية يوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني: “أدلت عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو مساء أمس بإفادتها لدى الشرطة في إطار التحقيق في الشبهات المنسوبة لرئيس الوزراء بتلقي منفعة وهدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، بخلاف القانون”.

وأضافت: “استمر استجواب سارة نتنياهو عدة ساعات”، مشيرة إلى أنه “لم يصدر إعلان من الشرطة الإسرائيلية بشأن هذا التحقيق”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت مرتين مع بنيامين نتنياهو في منزله، بشبهة تلقي المنفعة من رجال أعمال.

ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية التحقيق مع نتنياهو للمرة الثالثة خلال أيام، ولكن دون تحديد موعد.

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