مقتل 3 “داعشيات” من كتيبة الخنساء بطريقة غريبة في سوريا

قتل 3 نساء من كتيبة الخنساء، الذراع الأمنية النسائية لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وقالت مصادر محلية من بلدة مركدة، آخر معاقل التنظيم في أقصى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة بنحو 100 كم، إن عناصر التنظيم المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، كانوا قد عثروا على جثث النساء الثلاث اللواتي قتلن طعنا بالسكاكين في محيط كنيسة الأرمن في البلدة.

وأوضحت المصادر أن: “النساء الثلاث من جنسيات عربية، وكن قد هاجرن إلى سوريا وانضممن إلى صفوف التنظيم، ليعملن ضمن كتيبة الخنساء في بلدة مركدة”.

وأشارت إلى وجود: “استنفار أمني شديد في البلدة” على خلفية مقتل النساء، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء قتلهن.

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