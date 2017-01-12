مدير المخابرات القومية الأمريكية يدين “التقرير السري” بشأن “مستمسكات” موسكو على ترامب

أعلن دونالد ترامب عن إدانة مدير الاستخبارات القومية بالولايات المتحدة، جيمس كلابر، التقرير المزور عن “المستمسكات” التي جمعتها المخابرات الروسية عن الرئيس الأمريكي المنتخب.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، الخميس 12 يناير/كانون الثاني: “اتصل جيمس كلابر بي يوم أمس لإدانة التقرير المزور والمفبرك، والذي تم نشره بصورة غير شرعية. الحقائق مختلقة وكاذبة، مؤسف جدا!”.

وكانت تسريبات صحفية قد ذكرت أن هذا التقرير يزعم أن المخابرات الروسية جمعت “مستمسكات” ضد ترامب أثناء زيارته لموسكو.

ولا توجد معلومات موثوقة حول مضمون الوثيقة، فيما نشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية صفحات قالت إنها من ذلك التقرير، تشمل معلومات عن فضائح جنسية لترامب في موسكو وإقامته علاقة بهيئة الأمن الفدرالية الروسية منذ 5 سنوات.

وكان ترامب قد نفى قطعيا ما جاء في هذا التقرير حول علاقته المزعومة مع موسكو المستمرة منذ 5 سنوات، وشدد على أن شركاته لا تنفذ أي مشاريع في روسيا، وهو لا يتعرض لأي ضغوط من جانب الحكومة الروسية.

وحسب معلومات الصحيفة، فإن مؤلف التقرير “السري” هو كريستوفر ستيل (52 عاما) الضابط السابق بجهاز المخابرات البريطانية.

وقالت ” The Wall Street Journal ” إن ستيل الذي يشغل حاليا منصب مدير شركة “Orbis Business Intelligence ” الاستطلاعية الخاصة، وضع خطة لإبلاغ الأجهزة الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة بالمعلومات التي جمعها حول ترامب والضغوطات الروسية المزعومة عليه.

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