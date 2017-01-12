نتنياهو: مؤتمر السلام في فرنسا “خدعة”

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، مؤتمر السلام المقرر عقده في الـ15 من الشهر الحالي في باريس بالـ”خدعة”، مؤكدا رفض حكومته لعب أي دور فيه.

وقال نتنياهو، خلال لقاء عقده مع وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي في القدس، إن “هناك جهودا تسعى إلى تدمير فرص تحقيق السلام وأحدها هو مؤتمر باريس”، مشيرا إلى أن “هذا المؤتمر هو عبارة عن خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف أخرى معادية لإسرائيل”، حسبما جاء على لسانه.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الخميس، إن مؤتمر باريس لن يكون بديلا عن المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار هولاند إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أولويات الاهتمام العالمي، وسيرتكز على أسس حل النزاع وفق القرارات الدولية.

إلى ذلك، توجه الرئيس الفلسطيني إلى الفاتيكان للمشاركة في افتتاح السفارة الفلسطينية، وبعد ذلك سيتوجه، برفقة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى باريس، حيث يتوقع أن يشارك عباس في مؤتمر باريس.

وسيشارك وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الأحد، في المؤتمر الدولي لإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في باريس.

وكيري الذي يغادر منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017، كان حتى الأمس القريب مناهضا لهذا المؤتمر الذي تشارك فيه 70 دولة، إلا أنه انتقد في الأسابيع الأخيرة بشدة الاستيطان الإسرائيلي معتبرا إياه “عقبة” أمام السلام.

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