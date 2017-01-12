إسرائيل تصادق سريعا على طلبات القاهرة تعزيز قواتها في سيناء

كشف مسؤول إسرائيلي، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، أن إسرائيل باتت تصادق سريعا، في السنوات الأخيرة، على الطلبات المصرية بتعزيز قواتها في سيناء.

وأكدت تل أبيب، أمس الأربعاء، أن سياستها خلال الأعوام الأخيرة تقضي بالمصادقة سريعا على الطلبات المصرية السماح بتعزيز القوات المصرية في سيناء في إطار مكافحة الإرهاب.

وقال مسؤول إسرائيلي في وزارة الأمن لـ”أسوشيتد برس” لم تكشف عن هويته، إن إسرائيل اعتادت على تلقي طلبات زيادة عدد القوات المصرية بنوع من الحذر، لكنها في السنوات الأخيرة اتبعت سياسة جديدة بالموافقة عليها بسرعة في انعكاس لتنامي الصداقة والمصلحة المشتركة، حسبما جاء على لسانه.

وأشار المسؤول إلى وجود تعاون قوي ومصلحة مشتركة بين مصر وإسرائيل تسمح بتعزيز تواجد الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء كجزء من مواجهة مشتركة ضد المسلحين.

وأضاف، قائلا: “إسرائيل، تعتبر مصر حليفا هاما في المعركة ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، وتجمعهما روابط أمنية واستخباراتية وطيدة”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كشف، هذا الأسبوع، عن أن حجم قوات بلاده في سيناء هو خمسة وعشرون ألف جندي تقريبا، في سابقة هي الأولى من قائد مصري يذكر تحديدا تعداد الجنود في تلك المنطقة الهامة.

وتنص معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، لكنها تشترط موافقة إسرائيل على ذلك.

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