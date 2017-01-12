مرشح لمنصب رئيس البنتاغون: مستعدون للحوار مع روسيا

أعلن المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أنه مستعد لدعم مخططات الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لخوض حوار مكثف مع روسيا.

وقال ماتيس، في أجوبة خطية عن أسئلة مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، نشرت رسميا عشية جلسة له لبحث ترشيح هذا السياسي لمنصب رئاسة البنتاغون، الخميس 12 يناير/كانون الثاني: “تواصلنا مع روسيا حتى في أيام الحرب الباردة، وأؤيد رغبة الرئيس المنتخب في التعاون مع روسيا… وإيجاد لغة مشتركة معها”.

وأكد ماتيس على ضرورة ترتيب الحوار مع موسكو، لكنه أضاف: “وفي الوقت ذاته، عندما نحدد مجالات أخرى لا نستطيع التعاون فيها، فيجب علينا أن نواجه تصرفات روسيا وأن ندافع عن أنفسنا في حال تفضيلها العمل ضد مصالحنا”.

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