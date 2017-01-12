بوغدانوف وحداد يبحثان الإعداد للقاء أستانا حول سوريا

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، وبحث الجانبان تسوية الأزمة السورية مع التركيز على التحضير لمفاوضات أستانا.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا مع التركيز على مجموعة المواضيع المتعلقة بتسوية سياسية للأزمة في هذا البلد.

وأضاف البيان أن اهتماما خاصا أولي لإعداد مفاوضات أستانا حول سوريا، المقرر إجراؤها في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، إضافة إلى مسألة تيسير المفاوضات السورية السورية الشاملة في جنيف، بموجب القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أكدت في وقت سابق من الأربعاء، تحديد 23 يناير/كانون الثاني، موعدا لمفاوضات أستانا التي من المتوقع أن تشارك فيه الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

