ماذا وجد “قراصنة” حماس في هواتف الإسرائيليين؟

عبر محلل عسكري إسرائيلي عن مخاوف من أن تكون حماس قد تحصلت عبر اختراق هواتف الجنود الإسرائيليين على معلومات سرية لا يعلم بها الجيش.

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن يوسي ملمان الخبير في صحيفة معاريف قوله إن “الجيش والأمن الإسرائيلي أصلح الضرر الذي وقع من جراء الاختراق، وسدد هجوما على مصادر الاختراق، في حين تكمن الخطورة في حصول حماس على معلومات سرية لا يعلم بها الأمن الإسرائيلي”.

وقالت الوكالة إن ملمان امتدح قدرة ضباط الاستخبارات في حركة حماس على استعمال طرق وصفها بالمبتكرة لاختراق الجيش الإسرائيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل الخبير عن عواقب عمليات الاختراق التي لم يتم الكشف عنها بعد، مضيفا“يجب أن نأخذ بالحسبان أن نظام التجسس المضاد الخاص بجهاز الأمن العام الشاباك وجهاز أمان لم يتمكن من منع جميع محاولات الاختراق التي قامت بها حماس”.

وكان متخصصون في القرصنة الإلكترونية التابعون لحماس تمكنوا من زرع برامج تجسسس داخل هواتف تعود لجنود وضباط إسرائيليين من خلال تقمص شخصيات فتيات جميلات، للإيقاع بهم والسيطرة على حواسبهم وعلى معلومات حساسة وسرية من داخل قواعد ومقار عسكرية.

ويقول الجيش الإسرائيلي أن القليل من المعلومات القيمة قد تسرب إلى حماس، مشيرا إلى إحباط عمليات الاختراق والتشويش عليها من خلال عمليتين إلكترونيتين أطلق عليهما الجيش الإسرائيلي اسمي “معركة الصيادين” و”صيادو الشبكة”.

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