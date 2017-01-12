مصدر في قيادة شرطة دمشق: ارتفاع عدد ضحايا التفجير الإرهابي بحزام ناسف في منطقة كفرسوسة إلى 7 شهداء و3 إصابات

12 يناير, 2017 - 9:50 مساءً
12 يناير, 2017
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