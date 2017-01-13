اسرائيل تداوي المسلحين من المزة

اكد مصدر عسكري ان طائرات من طراز F35 دخلت الأجواء السورية من جهة لبنان واستهدافت مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق، وهي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات من هذا الطراز في المنطقة.

وفي التفاصيل هذا الاستهداف: شارك في العملية الجوية الإسرائيلية ثلاث طائرات واحدة منها اساسية واثنتان للمساندة الجوية، أقلعت الطائرات من مطار بن غوريون في تمام الساعة 12:17 وقد قام السرب بعملية التفاف من جهة لبنان ثم دخلت الأجواء السورية وأطلقت ثلاث صواريخ موجهة في محيط مطار المزة العسكري، ثم اتجهت الى الشمال الغربي ونفذت اربع غارات متتالية وغادرت نحو الأجواء الإسرائيلية، لم تصدر أي أوامر عسكرية بالتعامل مع الطائرات المذكورة.

وعلى أثرها اصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بياناً لهاً نص على ما يأتي:

في محاولة يائسة لدعم المجموعات الارهابية أقدم طيران العدو الاسرائيلي عند الساعة 00:25 بعد منتصف الليل على اطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة العسكري

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الاسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الارهاب حتى القضاء عليه وبتر الاذرع التي تقف وراءه.

من جهة اخرى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريدة من قبل احد الأشخاص المعارضين خارج سوريا ونصت على الخبر قبل ب9 ايام من وقوع الحادث.

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