مفاجأة بقانون الانتخاب قبل نهاية الشهر الحالي !

أكد صدر وزاري ل‍صحيفة “القبس” الكويتية أن “قانون الانتخاب مسألة أكثر تعقيداً، خصوصاً بعدما أدت تطورات العام الماضي إلى تفكيك الاصطفاف الثنائي 8 و14 آذار فالتحالفات غير واضحة وهناك مساع من أجل إحداث مناخ يساعد على التوافق حول مسائل أساسية تتعلق باحتياجات البلد بوجه عام بعد سنوات من الشلل والارتباك”.

وأوضح المصدر أنه لا يستبعد أن يستمر مسلسل المفاجآت ويتم التوافق على قانون انتخاب يتقاطع “سراً” مع تفاهمات أو تحالفات انتخابية تساعد القوى على الاحتفاظ بحضورها النيابي والسياسي، على أن تحدث المفاجأة قبل آخر الشهر الحالي، مراعاة للمهل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية ما دام الكل في مركب واحد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

