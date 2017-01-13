مصدر “قواتي” يعلق على زيارة عون الخليجية

أكّد مصدر في “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” أنّ “زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية وقطر حقّقت أهدافها، لأنّ الأساس يَكمن في مبدأ الزيارة، فيما النتائج تأتي تباعاً، وأمّا محاولات التشويش على هذه الزيارة من باب النتائج الفورية فلا تمرّ على أحد، لأنّ أهميتها تكمن في حصولها وبأبعادها لجهة كونها أولَ زيارة للعهد وتأتي لتدحضَ بالملموس أنّ الرئيس عون في محور 8 آذار، فضلاً عن أنه أكد أنّ انتخابه يشكّل انتصاراً للمحور اللبناني، وفي اعتبارها تجسّد مضمون “اتفاق الطائف” ومقدّمة الدستور بأنّ “لبنان عربي الهوية والانتماء”، وأنّ الرياض تمثّل الحاضنةَ العربية للبنان”.

واعتبر المصدر أنّ “النتيجة الأولى والأهمّ للزيارة تكمن في عودة عاملِ الثقة بين البلدين، والكفيلة بفتح كلّ أبواب التعاون، فيما النتيجة الفورية ستكون في عودة السيّاح والمستثمرين ورؤوس الأموال، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على لبنان، خصوصا أنّ الأوضاع السياحية في المنطقة كلها غير آمنة، ما يجعل لبنان قِبلة السياح العرب، ومن هنا أهمّية ترسيخ الاستقرار وتثبيته والحفاظ على الحيوية الوطنية التي ظهرَت مع العهد الجديد وتفعيلها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

