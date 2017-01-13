زيارة عون الخليجية لـ”كسر الجليد” فقط !

كشفت صحيفة “الأخبار” أنه بدا أن زيارة الرئيس ميشال عون إلى السعودية وقطر لن تأتي بأكثر من كسر الجليد في العلاقات بعد سنوات من التردي، إذ لم يلتق الوفد اللبناني أياً من الرجلين القويين في المملكة، ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمّد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، اللذين يمضيان إجازتيهما السنوية بعيداً عن الرياض، ما ترك علامات استفهام حول نتائج الزيارة.

ورغم أن أكثر من وزير عبّر لـ”الأخبار” عن أن الزيارة أدّت غرضها، بكسر الجليد مع السعودية تحديداً، كان لافتاً كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر برنامج “كلام الناس”، أمس، بأن “لبنان الآن في مرحلة تجربة بالنسبة للسعودية”، في إشارة إلى أن عودة العلاقات إلى سابق عهدها مرهونة بالأداء اللبناني في المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر وزارية شاركت في الزيارة، فإنّ “الأداء الجديد” يتضمّن وقف الحملات الإعلامية ضد السعودية و”وقف الشتائم”.

وأضافت أنه “لا يتوقّع أحد أن تنتهي أزمة عمرها سنوات بين ليلة وضحاها، الأمور تحتاج إلى وقت”.

وفيما كان من المتوقّع أن تعيد الزيارة الحياة للهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، عبّر أكثر من مصدر وزاري لـ”الأخبار” عن اقتناعه بأن “مسألة الهبة ربّما باتت من الماضي”، بينما قال المشنوق بشكل واضح إنّها “توقّفت لأسباب سياسية، وعودة تنفيذها لها ثمن سياسي، والرئيس عون حمل على كتفيه أنه يضمن سياسة جديدة في لبنان”.

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