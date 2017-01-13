إليكم أكبر عمليات خلق النقد في لبنان.. !

كشفت صحيفة “الأخبار” أنه منذ حزيران الماضي، يدير حاكم مصرف لبنان واحدة من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من “مال عام” إلى “مال خاص”. ففي وقت قياسي، ضخ المصرف المركزي (وهو شخص من القانون العام) أرباحاً استثنائية ضخمة إلى المصارف وكبار المودعين، قدّرت حتى نهاية تشرين الأول الماضي بنحو 4.8 مليارات دولار، وفق ما تكشفه وثيقة رسمية، حصلت عليها “الأخبار”، مؤرّخة في 12 كانون الأول الماضي، وموجّهة من رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمّود، إلى الحاكم، رياض سلامة.

تتناول هذه الوثيقة المسرّبة نتائج العمليات التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف، في إطار ما سمّي “الهندسة المالية”، وهي تغطّي فترة 5 أشهر فقط (من أول حزيران حتى نهاية تشرين الأول 2016). هذه العمليات لا تزال متواصلة حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ، وأرباحها تحلّق يوماً بعد يوم، وقد تكون بلغت نحو 5.2 مليارات دولار، وربما أكثر، بحسب مصادر مطلعة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

