“خلية إرهابية” بقبضة الأمن العام

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد نوعية، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة اللبنانيين (ح.ن)، (ع.ز)، (م.ف) و(م.ح.ف) لتأليفهم في ما بينهم خلية ترتبط بتنظيم إرهابي وتنشط لصالحه.

بنتيجة التحقيق معهم، إعترف اللبناني (ح.ن) الملقب بـ”ابو يزيد” بتأييده لتنظيم ارهابي وتجنيده للعديد من الشبان لصالح التنظيم من بينهم اللبنانيين المذكورين اعلاه الذين اعترفوا بما نسب إليهم، وقيامه مع آخرين بنشر وبث افكار واصدارات التنظيم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب وحثهم على الإلتحاق بصفوف التنظيم، بالاضافة الى تحضيره للسفر الى مدينة الرقة في سوريا عبر تركيا للإلتحاق والقتال في صفوف التنظيم.

بعد انتهاء التحقيقات معهم، أحيلوا الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين”.

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