القوات العراقية تدخل جامعة الموصل

دخلت القوات العراقية جامعة الموصل وحررت عدداً من مبانيها، وتحدثت المعلومات عن خوض قوات النخبة العراقية اشتباكات عنيفة مع مسلحي “داعش”، في حين يحاول عناصر التنظيم إعاقة تقدّم القوات العراقية في الجامعة ومحيطها بقذائف “المورتر”.

وقالت مصادر إعلامية أن القوات العراقية حررت مسجد الكفاءات قرب الجامعة، وان الطائرات العراقية التي تواكب تقدّم قوات النخبة داخلها أحبطت هجوماً لداعش بسيارة مفخخة فيها.

من جهته، أعلن قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله أن قوات جهاز مكافحة الارهابه سيطرت على مجمع الدوائر الحكومية (مبنى المحافظة ومجلس المحافظة الجديد وبناية قائمقامية الموصل ودائرة الزراعه ودائرة التخطيط العمراني ودائرة عقارات الدولة) ورفعت العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد تنظيم داعش خسائر فادحة،كما تمّ رفع العلم فوق مباني حي الصدريه.

بالتوازي، سيطرت هذه القوات أيضاً على الجسر الثاني (جسر الحرية) الواقع على نهر دجلة وسط الموصل وررفعت العلم العراقي عليه.

وأعلن الإعلام الحربي أن تنظيم داعش فجّر كافة الجسور لإعاقة تقدم القوات العراقية باتجاه الجانب الأيمن للموصل.

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