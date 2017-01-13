بالتفاصيل: هذه خدمات ومهمات الصليب الأحمر في ك1

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان عن استمراره بتقديم الخدمات الإنسانية على كافة الأراضي اللبنانية من خلال جميع مراكزه ووحداته وآلياته والمتطوعين والعاملين فيه، وقد تمكن الصليب الأحمر اللبناني خلال كانون الأول 2016 من تقديم ما يلي:

فرق الإسعاف والطوارئ: بلغ مجموع مهمات مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وعددها 46 مركز و4 غرف عمليات، 21778 مهمة من ضمنها نقل 919 مصابا من حوادث السير وإسعاف ونقل 5 جرحى (إصابات متنوعة) و16 حالة حروق و10 حالات محاولة انتحار31 حالة تسمم و11 حالة أمراض معدية و490 حالة أمراض قلب و248 حالة إحياء قلبي رئوي و119 حالة أطفال. والجدير ذكره، أن مراكز فرق الإسعاف والطوارئ كان قد تم وضعها في حالة استنفار وجهوزية خلال ليلتي الميلاد ورأس السنة.

مراكز نقل الدم: وزعت مراكز نقل الدم وعددها 12 مركز، 1766 وحدة دم من جميع الفئات بعد أن أجريت لها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الدم الممنوح كما بلغ عدد الوحدات المتبرع بها 1269 وحدة دم.

الخدمات الطبية الاجتماعية: وتقوم هذه الخدمة على توفير المعاينات الطبية المتنوعة للمرضى من مختلف الفئات والأعمار وكذلك توزيع الأدوية المزمنة وتطبيق برنامج الصحة الإنجابية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال شبكة مؤلفة من 38 مركز طبي اجتماعي ثابت و8عيادات نقالة وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من المستوصفات الثابتة 14786 خدمة ومن العيادات النقالة 14827خدمة.

وحدة إدارة الكوارث: يقوم الصليب الأحمر اللبناني ومن خلال وحدة إدارة الكوارث المدعومة ب 15 فرقة منتشرة في المناطق بتقديم المواد الإغاثية وتنفيذ برامج متعددة هي: الإغاثة، والحد من المخاطر، والمياه والإصحاح والتحويلات النقدية وتوزيع بطاقات محروقات للتدفئة وقد بلغ مجموع المستفيدين 36232 شخص.

قسم الناشئين والشباب: يقوم الصليب الأحمر اللبناني من خلال مراكز قسم الناشئين والشباب وعددها 35 مركز بتنظيم وإقامة نشاطات متعددة تتمحور حول نشر القيم والمبادئ الإنسانية، الصحة والشباب، التوعية البيئية وغيرها وبلغ عدد المستفيدين 28142 شخص.

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