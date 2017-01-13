وهاب: آن الآوان لمصارحة الناس

سأل رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عير مواقع التواصل الاجتماعي، “هل يشكل الكوستابرافا خطراً حقيقياً أم أن المطلوب استحداث مكب في سبلين مقابل 25 دولاراً للطن؟”.

وأوضح أنه “منذ 50 عام والطيور موجودة في منطقة الغدير وبعض الجمعيات البيئية تحولت إلى لعبة بيد السياسيين لتنفيذ مصالحها”، مؤكداً أنه “آن الآوان لمصارحة الناس لأن القصة ليست الخوف على الطائرات بل تأمين مدخول للبعض في ظل الشح المالي”، متسائلا “هل المطلوب ملء شوارع بيروت بالنفايات مجدداً لفرض حل جديد يسمح بدخول أموال الى الجيوب الفارغة؟”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

