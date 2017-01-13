أمير سعودي يدعو شعبه لإتقان اللهجة اللبنانية

سخر الأمير السعودي، خالد بن عبد الله آل سعود، عضو مجلس الشورى، من فوارق الرواتب في المملكة بين المواطنين السعوديين والأجانب وخاصة اللبنانيين منهم.

وكتب خالد بن عبد الله، على حسابه الشخصي في “تويتر”، ناصحا الشباب السعودي، بإتقان اللهجة اللبنانية، لوجود شخص “لبناني الجنسية” يُدير أحد مصانع المرطبات براتب شهري يتجاوز300 ألف ريال. لذلك نصح الكفاءات السعودية الشابه بإتقان” اللهجة اللبنانية”.

​وجاءت التعليقات على التغريدة التي نشرها الأمير خالد لتهاجم اللبنانين، واعتبروا أنهم يحصلون على حقوق في الداخل السعودي لا يحصل عليها المواطن السعودي نفسه.



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