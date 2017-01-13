رفول: الرئيس عون حريص على التواصل مع الطاقات الاغترابية

استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، عضو برلمان جمهورية لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي المتحدر من اصل لبناني، لمناسبة وجوده في بيروت.

وقد نقل النائب أبو مرعي إلى الوزير رفول تهنئته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناسبة انتخابه، مركزا على “الآمال التي يعلقها المتحدرون من اصل لبنان والمنتشرون في دول العالم، على العهد الجديد لاسيما وان السياسة التي يعتمدها رئيس الجمهورية احدثت ارتياحا لدى اللبنانيين في الخارج”.

وأكد النائب أبو مرعي “رغبة لاتفيا بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، عارضا ل”الدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية فيها”.

بدوره، نقل الوزير رفول إلى النائب أبو مرعي تحيات رئيس الجمهورية وشكره على العاطفة التي ابداها باسمه الشخصي وباسم اللبنانيين في لاتفيا، مؤكدا “أن الرئيس عون حريص على التواصل دائما مع الطاقات الاغترابية نظرا لإيمانه بأهمية التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر”.

وعرض الوزير رفول للخطوط العريضة للسياسة التي ينتهجها الرئيس عون في مسيرة إعادة النهوض بالبلاد في كافة المجالات.

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