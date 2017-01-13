“رايتس ووتش”: لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فوراً

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المعنية بإيقاف مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا.

المنظمة أكدت أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية هاجم بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وبشكل غير قانوني منازل وأسواقا ومستشفيات ومدارس ومصانع وورشات عمل مدنية ومساجد في اليمن.

وأوضحت أن 4125 من المدنيين قتلوا على الأقل وأصيب 6711 آخرون حتى تشرين الأول 2016 أغلبهم بغارات جوية للتحالف السعودي.

ووثقت المنظمة 61 غارة جوية قد ترقى إلى “جرائم الحرب”، لافتة إلى أن هذه القوات بقيادة السعودية استخدمت أيضا الذخائر العنقودية المحظورة دوليا وأن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعلقا مبيعات الأسلحة إلى السعودية على الرغم من وجود أدلة متزايدة على استخدامها في اليمن وعدم التحقيق في الانتهاكات.

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