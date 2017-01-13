دمشق تعلق على قصف مطار المزة

أكدت وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدون الإسرائيلي أن هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية الحرب الإرهابية على سيادة واستقلال سوريا وحرمة أراضيها والتي تم التخطيط لها في أروقة الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والبريطانية والأمريكية وعملاء هؤلاء في السعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول التي أرادت بسط سيطرتها وهيمنتها على سوريا وعلى المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاعتداءات الإسرائيلية تزامنت مع الهزيمة التي منيت بها المجموعات المسلحة في شمال سوريا و وسطها و جنوبها وإن العدوان الجديد يأتي بعد الاندحار الكبير الذي حل بـ “جبهة النصرة” الإرهابية وحلفائها في شرق حلب وبعد المصالحات التي أدت إلى رحيل الإرهابيين عن مناطق حول دمشق وخاصة المصالحات في خان الشيح والقنيطرة ودرعا وغيرها من المناطق التي حطمت أحلام إسرائيل وحلفائها الغربيين وعملائها من الإرهابيين السعوديين والقطريين.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين إن انفضاح الدور الإسرائيلي في الحرب الإرهابية على سوريا وعدم تردد “إسرائيل” في شن هذا العدوان الإرهابي يحتم على المجتمع الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لمعاقبة المعتدي الإسرائيلي ومنعه من تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية.

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