مرهج: قانون الستين يشكل نكسة خطيرة

وخلال زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رأس وفد من تجمع اللجان والروابط الشعبية، اضاف:”نحن نعتبر ان قانون الستين يشكل نكسة خطيرة لمسيرة العهد وللدولة اللبنانية، ونعتبر الابقاء على هذا القانون سيجعل اليأس شريك اللبنانيين في المرحلة القادمة. لذلك نحن نرفع الصوت مجدداً مع كل المخلصين بأن لا بدّ من تغيير هذا القانون الذي يعتمد على العصبيات الطائفية والذي يروج للخطاب الطائفي ويعيد حالة الانقسام الى البلد”، مشيرا الى اننا مع قانون انتخاب عصري يقوم على النسبية وعلى المحافظة كما نص عليه اتفاق الطائف.

اضاف:”واذا كنا نؤمن بالطائف ونعتبره اساس الدستور اللبناني فيجب تغيير قانون الستين واعتماد قانون يليق باللبنانيين ويلتزم باحكام الطائف”.