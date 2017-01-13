اعتقال 4 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية

13 يناير, 2017 - 4:21 مساءً المصدر: وكالات
اعتقال 4 أشخاص بتهمة تكوين خلية إرهابية
أوقف الأمن العام اللبناني، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، 4 مواطنين لبنانيين بتهمة تكوين خلية إرهابية.
وقال الأمن العام اللبناني في بيان له: “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبنتيجة عملية رصد نوعية، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناء على إشارة النيابة العامة المختصة، 4 لبنانيين لتكوينهم خلية ترتبط بتنظيم إرهابي وتنشط لصالحه”.

وأضاف البيان: “إن أحد الموقوفين الأربعة أعترف أثناء التحقيق معه بتأييده لتنظيم إرهابي وتجنيده للعديد من الشبان لصالح التنظيم، وقيامه مع آخرين بنشر وبث أفكار وإصدارات التنظيم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقطاب الشباب وحثهم على الالتحاق بصفوف التنظيم، كما أنه كان يتجهز للسفر إلى مدينة الرقة السورية للالتحاق بصفوف التنظيم”.

المصدر: وكالات
13 يناير, 2017

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