ورشات الصيانة والإصلاح تتوجه من قرية دير قانون في وادي بردى إلى عين الفيجة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالنبع وإعادة تأهيله

13 يناير, 2017 - 4:26 مساءً
13 يناير, 2017
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